لجنة التعويضات بوزارة الإسكان تبحث تسريع أعمال الحصر في سرت وتاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان والتعمير، الإسراع في أعمال الحصر للمنازل المتضررة في كل من سرت وتاورغاء.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد لرئيس اللجنة ناصر رفيدة في تاورغاء، مع لجنة الإشراف على المكاتب الهندسية الاستشارية التابعة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية فرع سرت، ورئيس لجنة التعويضات بالمجلس التسييري تاورغاء، إضافة لعدد من المهندسين بشركة أماطين الاستشارية والمساندة للمجلس التسييري تاورغاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتناول الاجتماع آلية عمل القرار رقم 271 للعام 2012، وضرورة توفير المستندات المطلوبة من المستحقين حسب القرار، والالتزام بلائحة الأسعار وتفسير كل الملاحظات الواردة، والتأكيد على سند ملكية العقار، واستكمال باقي التكليفات للمكاتب الهندسية .