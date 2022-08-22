«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة غدا على ساحل الجبل الأخضر، يصحبها خلايا من السحب الرعدية مع فرصة لظهور السحب القمعية في البحر.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة غدا بسبب سقوط الأمطار.
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