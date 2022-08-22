أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكاثر السحب على مناطق الشمال، مع فرصة سقوط أمطار خصوصا على الشمال الشرقي، تصحبها سحب رعدية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من الخمس حتى سرت، قد تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و34 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

تتكاثر السحب في السماء من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة غدا خصوصا على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.