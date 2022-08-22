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إطلاق حملة بيطرية على مستوى مناطق الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 01:58 صباحا
إطلاق حملة بيطرية على مستوى مناطق الجنوب الليبي
سيارة مشاركة في الحملة البيطرية بالجنوب الليبي (المركز الوطني للصحة الحيوانية)
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أعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية، الأحد، عن إطلاق حملة بيطرية على مستوى مناطق الجنوب الليبي.

وأوضح المركز عبر حسابه على «فيسبوك» أن إدارة الخدمات البيطرية تشرف على الحملة بالتنسيق مع منسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومكاتب الصحة الحيوانية على مستوى الجنوب الليبي.

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وأضاف أن الحملة تأتي في إطار متابعة أداء الخدمات البيطرية بالبلديات ودعمها فنيًا، وتمكين المستوصفات البيطرية الواقعة ضمنها من تقديم الخدمة البيطرية لمربي الحيوانات والطيور.

وأشار الجهاز إلى أن الحملة تتضمن اجتماعًا مع منسقي ومكاتب الصحة الحيوانية على مستوى بلديات الجنوب بمدينة سبها، والبدء في برنامج المسح على الأمراض الوبائية والعابرة للحدود والوقوف على الاحتياجات وتزويد هذه البلديات ببعض المستلزمات والمعدات البيطرية والتشغيلية.

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