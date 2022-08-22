Atwasat

انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 01:02 صباحا
انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب
جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)
alwasat radio

انطلقت، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لعدد من الباحثين عن عمل من مدن (مصراتة والخمس وتاورغاء وزليتن)، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل والشركة الليبية للحديد والصلب لتدريب الباحثين عن العمل في 24 برنامجًا تدريبيًا موزعة على 5 مراحل تدريبية تمتد لفترة 3 أشهر.

وأوضحت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن المتدربين التحقوا بدورة تدريبية في مجال الأمن والسلامة المهنية، ومن ثمَّ سيلتحقون بدورات تخصصية كل حسب تخصصه، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- وزير العمل يوضح أسباب بطء برامج تدريب الباحثين عن عمل

حضر مراسم افتتاح البرنامج التدريبي رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية فايز بوعمران، ومدير إدارة التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب خالد عيبلو، ومدير مكتب وزارة العمل مصراتة بشير حيدر، ورئيس قسم التدريي والجودة ورئيس قسم التفتيش العمالي بمكتب العمل والتأهيل مصراتو، وفريق الإشراف المكلف من الصندوق بمتابعة التنفيذ.

جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)
جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)
جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)
جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)
جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)
جانب من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب (وزارة العمل والتأهيل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار

احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين

السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات

«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات
أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري

أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو

بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»

«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»
وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»

وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك

الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
1919 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في سرت
1919 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في سرت
دورية ألمانية: هكذا تلعب الجماعات المسلحة دورا في تحديد من يحكم ليبيا
دورية ألمانية: هكذا تلعب الجماعات المسلحة دورا في تحديد من يحكم ...
شاهد في «وسط الخبر»: تواصل الاتهامات بين باشاغا والدبيبة.. وشبح الحرب حول طرابلس
شاهد في «وسط الخبر»: تواصل الاتهامات بين باشاغا والدبيبة.. وشبح ...
«داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا
«داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا
بسبب قانون المحكمة العليا.. غوقة: مجلس النواب يعبث بالدور التشريعي
بسبب قانون المحكمة العليا.. غوقة: مجلس النواب يعبث بالدور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
المزيد
انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد والصلب
انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل في شركة الحديد ......
قانوني: لا يجوز تعطيل النظر في دستورية القوانين
قانوني: لا يجوز تعطيل النظر في دستورية القوانين...
شاهد في «هذا المساء»: مشاحنات الدبيبة وباشاغا.. ووساطة تركيا الأخيرة قبل الصدام
شاهد في «هذا المساء»: مشاحنات الدبيبة وباشاغا.. ووساطة تركيا......
بسبب قانون المحكمة العليا.. غوقة: مجلس النواب يعبث بالدور التشريعي
بسبب قانون المحكمة العليا.. غوقة: مجلس النواب يعبث بالدور ......
«داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا
«داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط