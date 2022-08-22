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شاهد في «هذا المساء»: مشاحنات الدبيبة وباشاغا.. ووساطة تركيا الأخيرة قبل الصدام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 12:02 صباحا
شاهد في «هذا المساء»: مشاحنات الدبيبة وباشاغا.. ووساطة تركيا الأخيرة قبل الصدام
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV). الأحد 21 أغسطس 2022
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فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، نقاشا معمقًا حول الصراع المتزايد بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في وقت يترقب الشارع الليبي انفراجة اللحظات الأخيرة، قبل الذهاب إلى مواجهات عسكرية.

يشير البرنامج إلى الركود الاقتصاد الذي حذِّر منه أحدهما وأنكره الآخر، واتهامات بالفساد يقابلها بدعوة للانتخابات، دون أن يعرف الليبيون لهذه الانتخابات موعدًا ولا قانونًا ولا إمكانيات، في موازة ذلك تقود تركيا وساطة أخيرة قبل الحرب، لكن صوتها في طرابلس وعينها على القاهرة، التي تتلهف أنقرة على مصالحة نهائية معها، وسط تقرب غرب للغاز، ليصبح الملف الليبي ورقة في يد الجميع.

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إلى أي مدى تصل التوترات، وما سقف التوقعات السياسية، وهل يأتي الحل من الخارج؟ أسئلة وغيرها طرحها البرنامج على ضيفيه: الكاتب والمحلل أحمد معيوف والخبير العسكري عادل عبدالكافي.

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