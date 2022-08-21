Atwasat

«داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 10:40 مساء
«داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا
تنظيم «داعش» يقيم عرضًا عسكريًا في منطقة النوفلية بليبيا (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف آخر إصدار لما يعرف بتنظيم «الدولة الإسلامية، فرع خرسان»، مقتل أحد عناصر التنظيم، وهو هندي الجنسية خلال تفجير انتحاري في ليبيا، لم يذكر تاريخه.

وبحسب وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، فإن المتطرف المعروف بـ«أبو بكر الهندي» كان مسيحيًا بالولادة، واعتنق الإسلام أثناء عمله في منطقة الخليج. وتكشف وثيقة نقلت عن تنظيم «داعش» الإرهابي أن المهندس «المالايالي» (نسبة إلى مجموعة عرقية هندية) الذي كان يعمل في البلاد قبل انتقاله إلى الخليج، كان أول هندي ينفذ مهمة تفجير انتحاري على الأراضي الأفريقية وفي ليبيا تحديدًا.

لكن وثيقة أخرى نقلتها إذاعة تتبع تنظيم «داعش- خرسان»، لم تذكر الاسم الحقيقي للعامل أو عام الهجوم في ليبيا. وتقول التقارير إن وكالات الاستخبارات في الهند سجلت هذه الملاحظة عن هذا الكشف، وتقوم بالتحقيق في الأمر نفسه.

«المالايالي».. أول انتحاري هندي في أفريقيا
وفي العام 2021 نشر تنظيم «داعش» وثيقة قدم فيها تفاصيل عن أبو بكر الهندي، ووصفه بأنه أول انتحاري من الهند يقتل في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه وُلد في عائلة مسيحية ثرية «حيث يوجد عديد المهندسين».

ووفقًا للوثيقة، فإن المهندس «المالايالي» أصبح متطرفًا من خلال خطابات القيادي السابق في تنظيم «القاعدة» أنور العولقي، وقرر الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

- شاهد في «وسط الخبر»: محاكمة عناصر «داعش» في مصراتة.. ملاءمة القوانين وضمانات العدالة
- «قوة مكافحة الإرهاب»: القبض على عنصر بـ«داعش» في عملية استخباراتية بغريان

من الخليج إلى ليبيا
وبعد انتهاء مدة عقده مع شركة الخليج اضطر للعودة إلى الهند، لكن «داعش» طلب منه الذهاب إلى ليبيا، حيث تزايدت أنشطته منذ 2014. وجاء في الوثيقة «بما أنه كان مهندسًا وكان جواز سفره يحمل اسمًا مسيحيًا، فقد سافر بسهولة إلى ليبيا». وقُتل أبو بكر الهندي في عملية بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى البلاد.

ولم تتعرف المنظمات الأمنية على الشخص بعد، كما لا تزال تواريخ الأحداث المذكورة غير معروفة، فقد حذرت الأجهزة الأمنية من احتمال نقل تنظيم «داعش» عملياته إلى أفريقيا، حيث يفقد التنظيم معاقله في أفغانستان وسورية.

المقاتلون الهنود يغزون صفوف «داعش»
وفي العام 2014، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» إنشاء ولاية له في ليبيا، وجرى إرسال عدد كبير من المتطرفين الأجانب إلى هناك. وزعمت الجماعة الإرهابية أيضًا أن كوادرها المتمركزة في ولاية كيرالا (نسبة إلى ولاية في الهند موطن المجموعة العرقية المالايالي) شاركت في العديد من عمليات الانتحارية في أفغانستان، بما في ذلك الهجمات على سجن في جلال آباد العام 2020.

وكشفت تقارير أمنية أميركية تضاعف عدد جماعة «داعش خرسان»، إلى أكثر من 4 آلاف مسلح عقب استيلاء «طالبان» على أفغانستان العام الماضي. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزى، في كلمة أمام مجلس النواب الأميركي شهر مارس: «نحن قلقون بشأن المسار التطوري لداعش خرسان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار

احتياطي النقد الأجنبي العراقي يتجاوز 80 مليار دولار
«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»

«قصتي»: أصحاب الهمم يتحدون الصعاب .. قصة «ريحانة»
السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين

السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين
«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة

«هذا المساء» .. أرقام النائب العام: فساد.. وتواطؤ.. وضعف الشرطة
«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها

«هنا ليبيا»: جرائم القتل الاجتماعية في ليبيا أسبابها وكيفية ردعها
«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات

«فلوسنا»: الصحة بين الدواء المقلد وتسعيرة المصحات
أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري

أنشيلوتي: مودريتش أحد أسرار تفوق ريال مدريد لأنه محوري
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو

بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»

«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»
وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»

وفد من النيجر يؤكد أهمية تنفيذ الطريق الرابط بين الشمال والجنوب «في أقرب وقت»
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك

الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القبض على سيدة خطفت وقتلت زوجها السابق
القبض على سيدة خطفت وقتلت زوجها السابق
بالصور.. تدريبات للقوات البحرية الليبية والصومالية في إزمير التركية
بالصور.. تدريبات للقوات البحرية الليبية والصومالية في إزمير ...
فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في ترهونة غدا
فتح باب الترشح للانتخابات البلدية في ترهونة غدا
اكتشاف 6 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في البيضاء
اكتشاف 6 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في البيضاء
1919 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في سرت
1919 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
المزيد
«داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا
«داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا...
شاهد في «وسط الخبر»: تواصل الاتهامات بين باشاغا والدبيبة.. وشبح الحرب حول طرابلس
شاهد في «وسط الخبر»: تواصل الاتهامات بين باشاغا والدبيبة.. ......
دورية ألمانية: هكذا تلعب الجماعات المسلحة دورا في تحديد من يحكم ليبيا
دورية ألمانية: هكذا تلعب الجماعات المسلحة دورا في تحديد من ......
1919 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في سرت
1919 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في سرت...
اكتشاف 6 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في البيضاء
اكتشاف 6 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في البيضاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط