«داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف آخر إصدار لما يعرف بتنظيم «الدولة الإسلامية، فرع خرسان»، مقتل أحد عناصر التنظيم، وهو هندي الجنسية خلال تفجير انتحاري في ليبيا، لم يذكر تاريخه.

وبحسب وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، فإن المتطرف المعروف بـ«أبو بكر الهندي» كان مسيحيًا بالولادة، واعتنق الإسلام أثناء عمله في منطقة الخليج. وتكشف وثيقة نقلت عن تنظيم «داعش» الإرهابي أن المهندس «المالايالي» (نسبة إلى مجموعة عرقية هندية) الذي كان يعمل في البلاد قبل انتقاله إلى الخليج، كان أول هندي ينفذ مهمة تفجير انتحاري على الأراضي الأفريقية وفي ليبيا تحديدًا.

لكن وثيقة أخرى نقلتها إذاعة تتبع تنظيم «داعش- خرسان»، لم تذكر الاسم الحقيقي للعامل أو عام الهجوم في ليبيا. وتقول التقارير إن وكالات الاستخبارات في الهند سجلت هذه الملاحظة عن هذا الكشف، وتقوم بالتحقيق في الأمر نفسه.

«المالايالي».. أول انتحاري هندي في أفريقيا

وفي العام 2021 نشر تنظيم «داعش» وثيقة قدم فيها تفاصيل عن أبو بكر الهندي، ووصفه بأنه أول انتحاري من الهند يقتل في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه وُلد في عائلة مسيحية ثرية «حيث يوجد عديد المهندسين».

ووفقًا للوثيقة، فإن المهندس «المالايالي» أصبح متطرفًا من خلال خطابات القيادي السابق في تنظيم «القاعدة» أنور العولقي، وقرر الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

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من الخليج إلى ليبيا

وبعد انتهاء مدة عقده مع شركة الخليج اضطر للعودة إلى الهند، لكن «داعش» طلب منه الذهاب إلى ليبيا، حيث تزايدت أنشطته منذ 2014. وجاء في الوثيقة «بما أنه كان مهندسًا وكان جواز سفره يحمل اسمًا مسيحيًا، فقد سافر بسهولة إلى ليبيا». وقُتل أبو بكر الهندي في عملية بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى البلاد.

ولم تتعرف المنظمات الأمنية على الشخص بعد، كما لا تزال تواريخ الأحداث المذكورة غير معروفة، فقد حذرت الأجهزة الأمنية من احتمال نقل تنظيم «داعش» عملياته إلى أفريقيا، حيث يفقد التنظيم معاقله في أفغانستان وسورية.

المقاتلون الهنود يغزون صفوف «داعش»

وفي العام 2014، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» إنشاء ولاية له في ليبيا، وجرى إرسال عدد كبير من المتطرفين الأجانب إلى هناك. وزعمت الجماعة الإرهابية أيضًا أن كوادرها المتمركزة في ولاية كيرالا (نسبة إلى ولاية في الهند موطن المجموعة العرقية المالايالي) شاركت في العديد من عمليات الانتحارية في أفغانستان، بما في ذلك الهجمات على سجن في جلال آباد العام 2020.

وكشفت تقارير أمنية أميركية تضاعف عدد جماعة «داعش خرسان»، إلى أكثر من 4 آلاف مسلح عقب استيلاء «طالبان» على أفغانستان العام الماضي. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزى، في كلمة أمام مجلس النواب الأميركي شهر مارس: «نحن قلقون بشأن المسار التطوري لداعش خرسان».