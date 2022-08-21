1919 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلقت اليوم الأحد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامه الثلاث العلمي والأدبي والديني في سرت، وذلك وِفق المواعيد والجداول المحددة من المركز الوطني للامتحانات ليبيا بوزارة التربية والتعليم.

وقال مدير مكتب الامتحانات بسرت ميلاد القبي لـ«بوابة الوسط» إن من تقدم للامتحانات عددهم 1919 طالبا وطالبة، منهم 907 طالب و 1012 طالبة، و 41 طالبًا وطالبة من غير الليبيين.

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كم قاعة امتحان وكم معلم يشرف على الامتحانات في سرت؟

وأشار القبي إلى أن الطلاب موزعين بين 1788 قيد نظامي و 131 بقيد المنازل، فيما توزع الجميع إلى 12 لجنة امتحان، داخل 137 قاعة.

ويشرف على هذه اللجان قرابة 400 معلم ومعلمة ما بين رئيس لجنة ومراقب وملاحظ اختصاصي اجتماعي ومرشد نفسي ومسعف صحي.

وأدى طلاب القسمين العلمي والأدبي امتحاناتهم اليوم الأحد في مادة التربية الاسلامية، فيما أدى طلاب التعليم الديني الامتحان في مادة القران الكريم وأحكامه والثقافة الإسلامية.