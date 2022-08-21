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اكتشاف 6 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 08:43 مساء
اكتشاف 6 مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في البيضاء
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، اكتشاف ست مخالفات خلال حملة تفتيش على المخابز في بلدية البيضاء، للتأكد من مدى مطابقتها الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأضاف المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الحملة قام بها مفتشو قسم الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، بناء على تعليمات النائب العام، وبإشراف نيابة مكافحة الفساد ونيابة النظام العام البيضاء، ورفقة عناصر جهاز الحرس البلدي ببلدية البيضاء.

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وأوضح أن الجولة التفتيشية استهدفت بعض المخابز داخل مدينة البيضاء، حيث وجدت بعضها تهتم بالنظافة ونظافة المعدات، بينما سجلت مخالفات على مخابز أخرى على النحو التالي:

- عدم الاهتمام بالنظافة العامة.
- عدم ارتداء الزي الخاص بالعاملين.
- عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.
- وجود بعض أواني الطهي (الطواجين) غير صالح للاستعمال.
- غرفة التخمير غير مطابقة للاشتراطات وتحتاج إلى صيانة.
- عدم وجود وسائل حماية من الحشرات والقوارض.

وفيما قالت إن الحملة لا تزال مستمرة، أشارت إلى إحالة تقرير للجهات الضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جانب من أعمال التفتيش على المخابز في بلدية البيضاء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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