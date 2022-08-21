القبض على سيدة خطفت وقتلت زوجها السابق

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية، القبض على سيدة متهمة بخطف وقتل زوجها السابق.

وأفاد منشور، عبر صفحة إدارة إنفاذ القانون على «فيسبوك»، بأن وحدة التحري والقبض بالمنطقة الغربية ألقت القبض على المتهمة (أ.ع.م)، التي قامت بخطف وقتل زوجها السابق المجني عليه (أ.ف.أ)، وجرى تسليمها لإدارة المباحث الجنائية.

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وأضاف المنشور أن إلقاء القبض على المتهمة جاء تنفيذًا لتعليمات النائب العام، دون أن تقدم إدارة إنفاذ القانون أية تفاصيل أخرى عن هوية السيدة أو مكان إقامتها، أو ملابسات الجريمة المتهمة فيها.