مناقشة دعم حماية الشواطئ والغابات في اجتماع بين المنفي ووزير البيئة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم منير، مسألة دعم حماية الشواطئ والمحميات الطبيعية والغابات.

كما تطرق اللقاء، الذي عقد اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي، إلى تعزيز فرص الاستثمار بالوزارة من خلال المشاريع صديقة البيئة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

- بدعم صندوقين عالميين.. ليبيا ترغب في خلق 30 محمية بحرية

- معهد النفط يقترح توطين الدراسات المكمنية في مجال البيئة وعلوم الأرض

- المنفي يحضر قمة «الشرق الأوسط الأخضر» ويؤكد أهمية مواجهة الاحتباس الحراري

ضرورة الدعم الحكومي وغير الحكومي لمشروعات البيئة

وناقش الطرفان سير عمل وزارة البيئة، ودور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة على البيئة، وكذلك مساهمة المؤسسات غير الحكومية في الاهتمام بمشروعات الوزارة.

وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم منير، 21 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)