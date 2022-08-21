أبوجناح يتابع تطورات تنفيذ 44 مشروعا تنمويا بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، تابع المشروعات المزمع تنفيذها بالمنطقة الجنوبية، المتمثلة في 44 مشروعًا تنمويًا، خلال اجتماع مع رئيس مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان، ومدير جهاز تطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، بالإضافة إلى رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المرافق محمود عجاج.

كما ناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد، مدى إمكانية حلحلة العراقيل التي تواجه هذه المشروعات، وكذلك عددًا من المقترحات المقدمة من الأجهزة التنفيذية لمشاريع عودة الحياة في الجنوب بالنصف الثاني من العام الجاري.

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مشروعات طرق وتوصيل مرافق بالجنوب

وتطرق المجتمعون إلى مشروعات الطرق العامة وترميم وتطوير مخارج ومداخل المدينة، إضافة إلى توصيل المرافق لكافة مناطق الجنوب الليبي.

ووافق أبوجناح على مقترح مشاريع عودة الحياة، المقدمة من الجهات التنفيذية، وإحالتها لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لاعتمادها ولإحالة مخصصاتها، والبدء في تنفيذها.