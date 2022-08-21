«التعليم»: 7 ضوابط للتعامل مع أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط بشأن أوراق تسليم واستلام أوراق الأسئلة والإحابة الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وأوضح مسعود، في خطاب إلى رؤساء اللجان المركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية، نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن هذه الضوابط تهدف إلى سير الامتحانات بالصورة المطلوبة، وعدم ضياع أوراق الإجابة، وحفظها وإرسالها بالصورة الصحيحة.

وشدد الخطاب على ضرورة التزام رؤساء لجان الإشراف والمراقبة بالبلديات بكل مما يلي:

1- التأكد من المادة، ومن استلام المظروف مغلقًا والتوقيع على ذلك.

2- فتح المظروف داخل القاعة من قبل الملاحظين.

3- التأكد من أن كل طالب تسلم ورقة الأسئلة وورقة الإجابة الخاصة به، وأن ورقة الأسئلة ليس بها نقص.

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4- استلام أوراق الإجابة من الطلبة والتأكد من وضعها كاملة مسلسلة بالمظروف، بما في ذلك ورقة إجابة الطالب الغائب بعد تظليل الخانة الخاصة بذلك. وكذلك، محضر الغش إن وجد بذات المظروف ثم إغلاقه داخل القاعة.

5- تسليم المظروف مغلقًا من قبل الملاحظين للجنة الإشراف والمراقبة، والتوقيع على ذلك.

6- وضع نماذج الغياب ونموذج توقيع حضور الطلاب في مظروف مغلق علیه بیانات اللجنة والمراقبة.

7- وضع نماذج فتح وقفل المظاريف، وكشوف توزيع الملاحظين في مظروف مغلق.

أداء الطلاب امتحانات الشهادة الثانوية، 21 أغسطس 2022. (وزارة التعليم)

أداء الطلاب امتحانات الشهادة الثانوية، 21 أغسطس 2022. (وزارة التعليم)