المقريف يقدم إحاطة للمنفي عن امتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن استعداد الوزارة لامتحانات الشهادة الثانوية التي انطلقت اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع مع المقريف تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية، من بينها وضع المؤسسات التعليمية، ومدى الاستفادة من مختلف التخصصات العلمية.

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المنفي والمقريف يؤكدان ضرورة تفادي عراقيل التعليم بالموسم الجديد

كما جرى الحديث عن الاستعداد للعام الدراسي المقبل، مع ضرورة تفادي العراقيل والصعوبات التي قد تعيق العملية التعليمية.

وشكل الحصول على الكتاب المدرسي أزمة في بدايات العام الدراسي الحالي، ولم يحصل الطلاب على مقرراتهم الدراسية، إلا في أواخر الفصل الدراسي الأول من العام.