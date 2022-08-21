مجلس القضاء: لم نتدخل إلا في اختيار 4 من بين 39 مستشارا بالمحكمة العليا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه المجلس الأعلى للقضاء خطابًا رسميًا إلى رئيس المحكمة العليا، جاء فيه أن المجلس لم يتدخل في اختيار مجلس النواب لقائمة مستشاري المحكمة العليا المكونة من 39 مستشارًا، وأن اختياره وقع على 4 فقط.

وأوضح مجلس القضاء، في خطابه المرسل في 18 أغسطس الجاري، أن رئيس المحكمة العليا هو من طلب تعيين 39 مستشارًا للعمل في المحكمة، بحسب كتاب صادر في 20 مايو من العام 2021.

مجلس القضاء: رئيس المحكمة العليا هو من طلب تعيين مستشاري المحكمة

ونفى مجلس القضاء أن يكون هو من تقدم بذلك الطلب، مضيفًا أنه بعد علمه بقرب إصدار قرار تعيين المستشارين بالمحكمة، «مارس اختصاصاته التي آلت إليه وحده بالقانون، وأحال قائمة بديلة لمن اعتذر... وكانوا أربعة مستشارين فقط، من جنوب وغرب وشرق ليبيا».

وأكد مجلس القضاء أن هذا الإجراء جاء عملًا بالقانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته، حيث نصت المادة 5 منه على أن «يختص المجلس بالإشراف على شؤون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية».

تدخل من صميم اختصاصات مجلس القضاء

وأشار خطاب مجلس القضاء إلى أن كل الشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية يختص بها المجلس دون غيره. وشدد على أن تدخله في اختيار المستشارين بالمحكمة العليا جاء من منطلق «ممارسته لصميم اختصاصه».

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وتابع مجلس القضاء مخاطبًا رئيس المحكمة العليا: «لقد ظهر من كتابكم المذكور وكأن المجلس الأعلى للقضاء هو من طلب من مجلس النواب تعيين المستشارين بالمحكمة العليا، بينما سيادتكم من طلب ذلك».

وشدد المجلس على رفضه إظهار رسالة بأن المجلس «تدخل في شأن لا يعنيه، أو أنه تم حشره في زاوية اللبس والغموض وخلط الأوراق، وعلى نحو يسمح بالاصطياد في الماء العكر».

«النواب» يعين المستشارين.. والمحكمة العليا تفعل الدائرة الدستورية

والثلاثاء الماضي، اعتمد مجلس النواب قرار هيئة رئاسة المجلس بتعيين مستشارين بالمحكمة العليا. كما أقر تعديل قانون المحكمة العليا؛ بحيث يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه.

وبعد ذلك بيومين، قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تفعيل الدائرة الدستورية بها، وقال رئيسها المستشار محمد الحافي، إن المحكمة «تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة».