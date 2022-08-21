الدبيبة يبحث خطة وزارة الداخلية لـ«الانتخابات المرتقبة»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، خطة تأمين الانتخابات المرتقبة «فور إعلان مفوضية الانتخابات الجدول الزمني لها».

جاء ذلك في اجتماع للدبيبة مع وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، بحضور نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

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خطة أمنية لمتابعة الاقتراع

وخصص الاجتماع لمناقشة الخطة الأمنية المعدة من قبل الوزارة والتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطة الانتخابات.

ولا يبدو أن الاتفاق على الانتخابات قريب في ظل عدم التوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى بناء عليها الانتخابات، إذ لا يزال هناك خلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول تلك القاعدة.