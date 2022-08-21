اللافي يناقش مع هورندال مشاركة بريطانيا في إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي إمكانية مشاركة المملكة المتحدة في مجالي بناء القدرات وإعادة الإعمار في ليبيا، وذلك خلال لقاء مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

عُقِد اللقاء في العاصمة طرابلس اليوم الأحد، وتناول تطورات العملية السياسية في ليبيا واستعرض الجهود المحلية والدولية في البحث عن حل للأزمة بين جميع الأطراف، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

تحديد موعد الانتخابات محور نقاش بين اللافي والسفيرة البريطانية

وأشار البيان إلى مناقشة «العمل على التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة والوصول الى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية».

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توافق مجلسي النواب والدولة «خطوة مهمة»

بدوره، أكد اللافي على أهمية «تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا»، معتبراً أن استكمال التوافق على ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة «سيكون خطوة مهمة للوصول الى وضع خارطة طريق متكاملة للحل».

ونقل البيان عن السفير البريطانية إشادتها بـ«جهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحققه المجلس في ملف المصالحة الوطنية».

اللافي خلال اجتماعه مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، 21 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)

اللافي خلال اجتماعه مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، 21 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)

اللافي خلال اجتماعه مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، 21 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)