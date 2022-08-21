مؤسسة النفط تعلن أحدث أرقام إنتاج النفط والمكثفات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليونًا و211 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت المؤسسة، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52600 ألف برميل. وأشارت إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي أمس السبت بلغ مليارا و 136 مليون قدم مكعب.