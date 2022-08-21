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الخارجية تعزي تركيا في ضحايا حادثي السير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 12:05 مساء
الخارجية تعزي تركيا في ضحايا حادثي السير
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، عن تعازيها لحكومة وشعب تركيا في حادثي السير اللذين وقعا بالقرب من ولاية غازي عنتاب ومحافظة ماردين، وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات. 

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، «تعاطفها وتضامنها التام مع الأشقاء في هذا المصاب الأليم».

ويوم السبت، لقي 16 شخصًا مصرعهم على الأقل وأُصيب 29 آخرون في حادث دهس في مدينة في جنوب شرق تركيا، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي السبت.

- شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

ضحايا حادثي السير في تركيا
وقال الوزير فخر الدين قوجة على «تويتر» «لقي 16 شخصًا حتفهم وأُصيب 29 آخرون، بينهم 8 في حالة حرجة في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشدًا في ديريك» في محافظة ماردين، بحسب «فرانس برس». وقع الحادث بالقرب من مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، صباح السبت.

ومن بين الوفيات رجال إطفاء ورجال إنقاذ وفريق من الصحفيين، كانوا أُرسلوا إلى موقع حادث سير سابق، حيث انحرفت سيارة عن الطريق. وصدمت الحافلة المجموعة وانزلقت وانقلبت على بُعد 200 متر. وبعد ذلك جرى إرسال فرق التعزيزات لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

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