23 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط



سجلت ليبيا 23 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 100 حالة شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.



جاء ذلك بعد فحص 173 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 150 عينة، وإيجابية 23 عينة بنسبة 13.2% من إجمالي العينات المفحوصة، وكان النصيب الأكبر من الإصابات في العاصمة طرابلس بواقع 19 حالة حسب ما أظهر التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا الصادر عن مركز مكافحة الأمراض، الأحد.



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 506 آلاف و538 حالة بينها 499 ألفًا و468 شفاء و634 نشطة و6436 وفاة.

