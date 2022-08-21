الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.
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