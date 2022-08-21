الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.