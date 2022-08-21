نحو 113 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الثانوية العامة في مادة التربية الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ 112 ألفًا و956 طالبًا وطالبة، اليوم الأحد، أداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، إذ يؤدى طلاب قسمي العلمي والأدبي امتحان مادة «التربية الإسلامية»، ومادتي «القرآن الكريم وأحكامه والثقافة الإسلامية» لطلاب القسم الديني.



وقال مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود إن الامتحانات ستُجرى في 7744 قاعة امتحانية داخل 8626 مُؤسسة تعليمية. مشيرًا إلى أن هناك 3635 فرد أمن يتولون تأمين مقار الامتحانات بمختلف مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، وفق الصفحة الرسمية للمركز.

الأسئلة لجميع مستويات الطلاب

وأوضح أن أسئلة الامتحانات موزعة على 13 مركز توزيع على مختلف المناطق والمدن وستكون من ضمن المفردات المقررة التي حددها مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة.

ونوه بأن الامتحانات «في متناول جميع مستويات الطلاب مراعية فيها الفروق الفردية وموزعة حسب الأوزان النسبية والتوزيع العددي للأبواب وفق ما اعتمدته مصلحة التفتيش التربوي».

من غرفة عمليات متابعة امتحان اتمام شهادة التعليم الثانوي بالمركز الوطني للامتحانات، 21 أغسطس 2022. (فيسبوك)