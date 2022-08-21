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الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 09:36 صباحا
الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا
نشرة الأرصاد الجوية المتوقعة اليوم الأحد (21 أغسطس 2022). (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا؛ إذ تتراوح درجات الحرارة بين 30 و34 درجة مئوية على مناطق الشمال، وبين 37 و41 على مناطق الجنوب.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال، مع احتمال هطول أمطار متفرقة من يوم غد، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة يوم الثلاثاء على بعض مناطق الشمال الشرقي تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم مساء الغد على بعض المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من (الخمس إلى سرت) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 30 و34 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الثلاثاء خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية .
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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