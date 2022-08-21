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غلق معمل حلويات ومطعم في هون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 01:35 صباحا
غلق معمل حلويات ومطعم في هون
حملة للتفتيش على معامل الحلويات والمطاعم في هون، 20 أغسطس 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الأحد، غلق معمل للحلويات ومطعم في مدينة هون؛ لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية على معامل الحلويات وبعض المطاعم ومحال المواد الغذائية بمدينة هون، نفذها موظفي مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية الجفرة، رفقة رئيس نيابة الجفرة، وفرع الحرس البلدي بالمدينة، وقسم البحت الجنائي، وجهاز الأمن الداخلي، وفق بيان صادر عن مركز الرقابة على الأغذية.

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وأوضح المركز أنه جرى غلق مطعم «بارفيه» للحلويات، ومطعم «المدينة» مكتفيا بالقول بأنهما لم يسوفيا الشروط الصحية.

حملة للتفتيش على معامل الحلويات والمطاعم في هون، 20 أغسطس 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة للتفتيش على معامل الحلويات والمطاعم في هون، 20 أغسطس 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة للتفتيش على معامل الحلويات والمطاعم في هون، 20 أغسطس 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة للتفتيش على معامل الحلويات والمطاعم في هون، 20 أغسطس 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة للتفتيش على معامل الحلويات والمطاعم في هون، 20 أغسطس 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
حملة للتفتيش على معامل الحلويات والمطاعم في هون، 20 أغسطس 2022. (مركز الرقابة على الأغذية)
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