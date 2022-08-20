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«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 10:38 مساء
«نوستالجيا البشائر».. ندوة عن أعمال الصحفي عوض زاقوب على قناة «الوسط»
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تذيع قناة «الوسط wtv»، مساء السبت، ندوة عن أعمال الصحفي الراحل، عوض محمد زاقوب، تحت عنوان «نوستالجيا البشائر»، من تنظيم مؤسسة «زازا»، وحوش «الكيخيا» الثقافي.

وولد زاقوب بمدينة بنغازي العام 1911، حفظ مبكرًا القرآن في زاوية شارع قصر حمد السنوسية، ثم ألحق تحصيله بألفية ابن مالك، التي ساعدته على حفظ وفهم الكثير من الأشعار الصوفية، ثقف نفسه بالقراءة والاطلاع، بدأ نشاطه عمليا العام 1933، إذ أسس مكتبة البشاير في «سوق الظلام»، وزع من خلالها المجلات والجرائد والكتب التي كانت تصله من مصر، من تلك الجرائد: «الأيام» السورية التي كانت تناهض الانتداب الفرنسي، ومجلة «نور الإسلام» المصرية، ومجلة «الرسالة» الشهيرة التي أصدرها أحمد حسن الزيات.

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ومن هذه المنشورات كتب القراءة الرشيدة، التي كان المدرسون الليبيون يشجعون التلاميذ على قراءتها، ولم تكن السلطات الاستعمارية راضية عن انتشارها بسبب طبيعة مواضيعها الوطنية، فاقتنصت فرصة في يوليو 1938 واعتقلته، وسجنته، ثم نقلته إلى طرابلس، ومنها نفوه إلى براك الشاطئ، انخرط مبكرا في العمل الصحفي، وكتب المقالات السياسية والاجتماعية، وفي سنة 1948 ترأس تحرير جريدة «الاستقلال» في سنة 1953 أسس جريدة «البشائر»، وإن كان قد كلف 1955 رئيسا لتحرير جريدة «برقة الجديدة»، ولكنه لم يستمر في منصبة طويلا، إذ عاد إلى جريدته التي استمرت حتى سنة 1972ولما أممت الصحافة في عهد حكم العقيد معمر القذافي، اقتصر نشاطه على الطباعة، إلى أن رحل عنا في 20 مايو 1990.

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