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«الكهرباء»: شحن محطة تحويل الوادي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 10:17 مساء
«الكهرباء»: شحن محطة تحويل الوادي
من أعمال شحن محطة تحويل الوادي، 20 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، شحن محطة تحويل الوادي جهد «30 /11 ك.ف»؛ لتخفيف الأحمال على دوائر «30 ك.ف» بمنطقة طرابلس.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن عمليات الشحن جرت بإشراف وجهود مهندسي إدارة مشروعات توزيع طرابلس، والشحن والتشغيل بإدارة شبكات الجهد المتوسط طرابلس.

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ونهاية يوليو، أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن محطة تحويل السدرة جهد «11/30 ك.ف»، لافتة إلى التنسيق مع إدارة التوزيع بالمنطقة للتحميل على المحطة؛ بهدف تخفيف الأحمال ومعالجة الاختناقات بمنطقة العجيلات.

ومن جملة مليار و110 ملايين قدم مكعبة من الغاز استهلكتها الشركات والمصانع المحلية، الخميس، احتلت الشركة العامة للكهرباء الصدارة بـ963 مليون قدم مكعبة، ثم مؤسسة النفط مع 116 مليون قدم مكعبة، بينما استهلكت مصانع الإسمنت 18 مليون قدم مكعبة من الغاز، أما مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى فقد استهلكت 13 مليون قدم مكعبة خلال الساعات الـ24 الماضية.

من أعمال شحن محطة تحويل الوادي، 20 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال شحن محطة تحويل الوادي، 20 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
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