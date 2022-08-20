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شاهد في «وسط الخبر».. صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 09:09 مساء
شاهد في «وسط الخبر».. صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط wtv»، مساء السبت، الضوء على صراع حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وتأثيره الاقتصاد الليبي.

وقال الدبيبة خلال لقاء موسع مع عدد من رجال الأعمال في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، الخميس، إن الاقتصاد الليبي تحرر في بعض جوانبه بعد ثورة فبراير، لكنه أشار إلى أن هذا التحرر «لم يكن مقننًا». وأكد ضرورة تنظيم وتقنين العلاقة بين القطاعين الخاص والعام. وشدد على دعمه الكامل للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهميته في بناء اقتصاد البلاد في هذه المرحلة الحساسة والحرجة.

- باشاغا: 3 شركات تابعة للأسرة الحاكمة تسيطر على الأموال
الدبيبة: تعديل سعر الصرف كان في الاتجاه الصحيح وأخرج نسبة كبيرة من السرقة

وأوضح الدبيبة أنه من أشد المؤيدين لدخول القطاع الخاص في أوجه العمل في ليبيا، إلا أنه تحدث عن حالات «التهم فيها القطاع الخاص القطاع العام»، مشيرًا إلى تسريب الأدوية من جهاز الإمداد الطبي، وقال إن «الدولة كانت خاملة وهرمة وفاشلة في كثير من القطاعات، خصوصًا الخدمية حتى قبل 11 فبراير 2011».

بدوره، قال باشاغا إن ثلاث أو أربع شركات فقط هي التي تسيطر على الأموال في ليبيا، مشيرًا إلى أنها «تابعة للأسرة الحاكمة»، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة. وأضاف باشاغا، في لقاء مع عدد من مؤيديه بالمنطقة الغربية، أن الشركات الثلاث تذهب إليها كل الأموال، مشيرًا إلى وجود تقارير من تجار تحويل العملات «تقول إن هناك مبالغ مالية تحول من الأسرة الحاكمة لدول معينة».

وتابع باشاغا : «هناك نحو 200 شخص لديهم مصالح لإخراب أو إفساد ليبيا، فيما يعاني 7 ملايين ليبي ويجب أن توفر لهم الخدمات... ومن يعاند الشعب الليي سيكون خارج القانون، ومات موتة المجرم»، وشدد على تمسك حكومته بـ«الشرعية» وعدم التفريط فيها، مضيفًا: أجلنا دخول العاصمة رغم المطالبات لنا؛ لأننا لا نريد الدماء بقدر الإمكان».

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