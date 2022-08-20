«السلامة الوطنية»: غرق 4 أشخاص.. وإنقاذ 3 في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير إدارة الإنقاذ البحري بهيئة السلامة الوطنية، اللواء إبراهيم الثابت، استجابة وحدات إنقاذ تابعة للهيئة لعديد البلاغات، حيث جرى إنقاذ ثلاثة أشخاص في تاجوراء، فيما عثر على شخص غارقا في الزاوية مرسى ديلة وآخر في طرابلس، ولازال البحث جاريا عن شخص آخر في صبراتة.

وتلقت وحدة الإنقاذ البحري تاجوراء، مساء الجمعة، خمس بلاغات بشأن خمس حالات غرق حيث جرى إنقاذ ثلاثة ووفاة اثنين هما إبراهيم السية ليبي الجنسية من منطقة الدريبي، وحمادة الهادي تونسي الجنسية من منطقة القيروان، وفق تصريحات نقلتها صفحة هيئة السلامة الوطنية على موقع «فيسبوك» عن اللواء الثابت.

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واستجابت وحدة الإنقاذ البحري الزاوية مرسى ديلة مدعومة من وحدة الإنقاذ البحري المطرد لبلاغ يفيد بغرق مواطن ليبي لكن لم يتم العثور عليه حتى اللحظة، فيما عثرت وحدة الإنقاذ البحري صبراتة على مواطن تشادي الجنسية وجرى تسليم جثته إلى الجهات ذات الاختصاص، كما عثرت وحدة الإنقاذ البحري طرابلس على جثمان أبوزيد عمر أبوزيد وتسليمه إلى جهات الاختصاص.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس الجمعة، المصطافين في المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى القره بوللي من بدء الموج في الارتفاع، والذي قد يصل إلى مترين.

انتشال جثة غريق في طرابلس، 20 أغسطس 2022. (هيئة السلامة الوطنية)