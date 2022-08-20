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الدبيبة: الدولة كانت فاشلة في الخدمات والقطاع الخاص نهب «العام»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 03:37 مساء
الدبيبة: الدولة كانت فاشلة في الخدمات والقطاع الخاص نهب «العام»
الدبيبة خلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال بغرف التجارة والصناعة والزراعة، 18 أغسطس 2022. ( .
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه من أشد المؤيدين لدخول القطاع الخاص في أوجه العمل في ليبيا، إلا أنه تحدث عن حالات «التهم فيها القطاع الخاص القطاع العام»، مشيرًا إلى تسريب الأدوية من جهاز الإمداد الطبي.

وأضاف الدبيبة، في اجتماع مع عدد كبير من رجال الأعمال في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، أن «الدولة كانت خاملة وهرمة وفاشلة في كثير من القطاعات، خصوصًا الخدمية حتى قبل 11 فبراير 2011».

غياب متعمد القطاع الخاص
واعتبر أن غياب القطاع الخاص لفترات طويلة «كان مقننًا ومدروسًا»، منتقدًا في الوقت ذاته تراخي قطاع الصحة الذي وصفه بـ«المتهالك».

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الدبيبة: الدولة عجزت عن توفير الخدمات بقطاع الصحة
كما أشار إلى «عجز الدولة» عن أداء الخدمة للمواطنين في مجال الصحة، ليدخل القطاع الخاص عبر توفير الدواء وإقامة المستوصفات.

وشدد الدبيبة على ضرورة تقنين التجارة، مضيفًا: «اليوم هناك حرية ولا توجد أية قيود لتوريد السلع الغذائية، والتقيد يكون في الصحة وضبط التخزين والجودة، أما أي سلعة أخرى فهناك مجال للتجارة والربح والخسارة بها».

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري لا يزال يغيب فيه القطاع الخاص، داعيًا إلى ضرورة إتاحة الفرصة له، لكن بضوابط ومراقبة حتى لا يحدث بناء عشوائي يؤثر سلبًا على الدولة مستقبلًا، معتبرًا أن «الدولة كانت خاملة وهرمة وفاشلة في كثير من القطاعات، خصوصًا الخدمية حتى قبل 11 فبراير 2011».

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