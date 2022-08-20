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ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 02:26 مساء
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية
أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم السبت في مستهل تعاملات الأسبوع.
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ارتفع سعر العملة الأميركية وتراجعت الأوروبية في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بتعاملات أول من أمس الخميس. 

وسجل سعر صرف الدولار 5.12 دينار مقابل 5.10 دينار أول من أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وبيع اليورو بـ5.18 دينار مقابل 5.19 دينار الخميس، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.28 دينار، وهبط الدينار التونسي بمقدار ثلاثة قروش مسجلًا 1.65 دينار ليبي. وانخفض سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 213 دينارًا من 214 دينارًا أول من أمس.

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