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الأرصاد تتوقع تحسنا في درجات الحرارة غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 09:15 صباحا
الأرصاد تتوقع تحسنا في درجات الحرارة غرب ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم السبت 20 أغسطس 2022. (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب ليبيا بداية من اليوم، إذ تتراوح على المناطق الساحلية بين 30 و33 درجة مئوية، وبين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

وأشار المركز، في النشرة الجوية، إلى تكاثر متوقع للسحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال، واحتمال هطول أمطار متفرقة من يوم غد، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة مصحوبة بخلايا رعدية يوم الثلاثاء خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا على سرت مع احتمال هطول أمطار متفرقة، وعلى بعض مناطق الدواخل يوم الإثنين.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق يوم الغد، ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الثلاثاء قد تصحبها بعض الخلايا الرعدية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

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