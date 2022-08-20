مصدر أمني يوضح مصدر قذيفة طائشة قتلت طفلا في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

أعلن مصدر أمني سبب سقوط القذيفة التي أودت بحياة طفل وأصابت 2 آخرين بمنزلهم بمدينة سبها.

وقال المصدر في حديث إلى «بوابة الوسط» إن سبب إصابة الأطفال هو سقوط قديفة مصدرها خريجون من الكلية العسكرية كانوا يحتفلون بتخرجهم.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري السبت في تصريح إلى «بوابة الوسط »، أن المركز استقبل ثلاثة أطفال مصابين إثر سقوط القديفة أثناء لعبهم داخل منزل بمنطقة سكرة. وأضافت «تُوفي طفل وأصيب طفل بالكتف وآخر بالوجه ويتلقان العلاج».

ومنذ العام 2011 انتشرت ظواهر الرماية الطائشة والقذائف العشوائية مع تفشي فوضى السلاح في البلاد، ففي نوفمبر الماضي سقطت قذيفة عشوائية على منزل أحد المواطنين بمنطقة طريق المطار بمدينة بني وليد، بحسب ما أفاد مصدر أمني.