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«الرقابة على الأغذية»: حالات التسمم في الزاوية جراء تناول لحوم دجاج فاسدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 12:47 صباحا
«الرقابة على الأغذية»: حالات التسمم في الزاوية جراء تناول لحوم دجاج فاسدة
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال فحصهم زيت مستخدم في مطعم بالزاوية، 19 أغسطس 2022، (صفحة المركز على فيسبوك)
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قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن حالات التسمم المسجلة في مدينة الزاوية جاءت جراء تناول لحوم دجاج فاسدة.

وانتقل مفتشو المركز إلى المطعم الذي سجلت فيه تلك الحالات، حيث اكتشف وجود وجبات «شيش طاووق» فاسدة من الكشف الظاهري، حسب بيان المركز على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت.

وأشار المركز إلى إحالة تقرير لكل من جهاز الحرس البلدي والنيابة العامة، وتشميع المطعم.

- 60 حالة تسمم غذائي في الزاوية

وأمس الجمعة، أعلن مدير عام مركز الزاوية الطبي أسامة سركز تسجيل 60 حالة تسمم بسبب تلوث غذائي، جراء تناول وجبات بأحد المطاعم في المدينة، منها 45 حالة تتلقى العلاج في المركز، و15 حالة استقبلتها مصحات أخرى بالمدينة.

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