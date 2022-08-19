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شاهد في «الحصاد»: الصور يكشف وقائع فساد وعودة الدائرة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 09:26 مساء
شاهد في «الحصاد»: الصور يكشف وقائع فساد وعودة الدائرة الدستورية
برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV)، 12 أغسطس 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV) الجمعة، الضوء على المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب العام المستشار الصديق الصور الأبعاء الماضي، والتي كشف من خلالها عدد من وقائع الفساد جراء تزوير أرقام وطنية، بالإضافة إلى تناوله قضايا أخرى مثل تطورات التحقيقات الخاصة بالمقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة.

وتناولت الحلقة، البيانات الكثيرة التي أدلى بها النائب العام خلال المؤتمر، ومنها حديثه حول استفادة 88 ألفاً و819 رقماً وطنياً غير صحيح من نحو 208 ملايين دينار، و29 ألف شخص من المنح دون وجه حق إلى جانب خسائر أخرى في الحصول على النقد الأجنبي، إلى جانب 3329 بطاقة مزورة في منظومة قاعدة بيانات المسجلين للتصويت في الانتخابات، إضافة إلى تزوير جوازات سفر.

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كما عرجت الحلقة على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، وما صاحبه من ردود أفعال.

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