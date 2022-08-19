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وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة جراء التسمم بمبيد حشري في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 08:49 مساء
وفاة 5 أطفال من عائلة واحدة جراء التسمم بمبيد حشري في طرابلس
سيارات تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ وفاة خمسة أطفال من عائلة واحدة نتيجة التسمم بمبيد حشري في طرابلس.

وأشار الجهاز إلى دفن جثامين أربعة أطفال بمقبرة أبو عائشة بالعاصمة مساء اليوم الجمعة، في حين سيدفن الطفل الخامس غدا، وذلك لاستيفاء الإجراءات القانونية للدفن، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك».

3 أطفال آخرين يتلقون العلاج
من جانبه، قال المستشفى الجامعي طرابلس، في بيان، إن الأطفال توفوا «جراء إصابتهم باختناق شديد» إثر استنشاف مبيد حشري.

واستقبل المستشفى الأطفال ليل الخميس في حالة سيئة جدا، حيث كانت إحداهن - سبعة أشهر - فارقت الحياة بالفعل، ثم توفى ثلاثة آخرين فجر الجمعة، ولحق بهم شقيقهم الخامس بعد ظهر اليوم.

ولازال الأطباء وكل الكوادر العاملة بالمستشفى الجامعي يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة ثلاثة أشقاء آخرين محجوزين في عناية الأطفال، حسب المستشفى.

وأكد البيان أن الكوادر الطبيعة حاولوا بكل ما بوسعهم لإنقاذ الأطفال «لكن حجم التسمم كان كبير جدا، والحالات وصلت للمستشفى في غيبوبة كاملة»، داعيا أولياء الأمور إلى توخي الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية لما تحتويه من مواد سامة وقاتلة. 

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