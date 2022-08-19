«الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة في المنطقة من رأس اجدير إلى القره بوللي اليومين المقبلين

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة المسجلة في المنطقة الممتدة من رأس اجدير إلى القره بوللي، حيث تتتراوح ما بين 33 و35 درجة مئوية، مع تحول الرياح إلى شمالية شرقية.

كما ستتراجع درجات الحرارة في المناطق الساحلية مع زيادة فى الرطوبة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى على الشمال الشرقي بين 31 و37 درجة مئوية، وبين 39 و45 درجة مئوية في مناطق الوسط والجنوب، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون صافية إلى قليلة السحب على جنوب الجبل الغربي ، مع فرصة تكاثر السحب منتصف الأسبوع المقبل لتشمل عدة مناطق من الشمال، خصوصا مرتفعات الجبل الأخضر.