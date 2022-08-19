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يتعاطى الخمور والمخدرات.. اعترافات قاتل أبيه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 07:23 مساء
يتعاطى الخمور والمخدرات.. اعترافات قاتل أبيه في بنغازي
المتهم بقتل أبيه في بنغازي، 16 أغسطس 2022، (أمن بنغازي)
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كشفت مديرية أمن بنغازي تفاصيل جريمة قتل شاب لوالده بمنطقة اللثامة، التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، حيث أدلى باعترافاته، كاشفا عن تعاطيه الحبوب المخدرة والخمر.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شُرطة الصابري بلاغا من مواطن عن فقدان ابن خاله، الذي يقيم معه بنفس المنزل، مع انبعاث رائحة كريهة في الجناح الذي يسكنه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

العثور على جثة متحللة
وانتقل أعضاء التحريات بالمركز إلى المنزل، ليعثروا على جثة متحللة داخل الجناح، الذي تلطخت أرضيته بالدماء، بالإضافة إلى أظرف فارغة لرصاصات بندقية «كلاشنكوف»، وجرى إخطار النيابة العامة والهلال الأحمر بالخصوص.

وأفادت المعلومات بأن القتيل لديه ابن يقيم معه، مواليد العام 2006، ومتغيب منذ ايام، كما أن سيارة المجني عليه مختفية، ثم عثر أعضاء التحريات على مكان الابن، وجرى ضبطه.

اعترافات قاتل أبيه
وبالاستدلال معه، اعترف بارتكابه الجريمة، قائلا إنه يتعاطى الحبوب المخدرة ويشرب الخمر، ويوم الواقعة توجه إلى المنزل ودخل إلى غرفة والده، وأطلق النار عليه ليرديه قتيلا، ثم سرق سيارته، ومبلغ مالي قدره 1500 دينار، واتجه إلى مدينة سوسة، حيث استأجر منزل مدة ثلاثة أيام، ثم عاد إلى مدينة بنغازي.

وحول أسباب ارتكابه الجريمة، قال إن والده كان يسيء معاملته، ومنعه من التواصل مع أشقائه، واعتاد الاعتداء عليه بالضرب، وأيضا كان يرفض إعطائه المال.

وضبط رجال التحريات سيارة المجني عليه، وعثروا بداخلها على شريط أقراص مخدرة، ومبلغ مالي 1150 دينارا، بالإضافة إلى سلاح الجريمة - البندقية الآلية، واتخذت جميع الإجراءات القانونية، ثم أحيل المتهم إلى النيابة العامة.

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