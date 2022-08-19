أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدنيار الليبي على نحو أسبوعي (11 -18 أغسطس 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية والموازية أمام الدينار، في تعاملات هذا الأسبوع.

في السوق الرسمية، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.88 دينار أمس الخميس مقابل 4.85 دينار الأحد الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.87 دينار من 5.98 دينار الخميس، وهبط سعر اليورو عند 4.96 دينار مقابل 4.98 دينار.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني قرشًا واحدًا ليسجل 0.71 دينار مقابل 0.72 دينار أمس.

أسعار صرف الدينار الليبي في السوق الموازية

في السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 5.10 دينار الخميس مقابل 5.09 دينار السبت الماضي. وصعد اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.17 دينار السبت الماضي. في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.

وهبطت الليرة التركية عند 0.28 دينار مقابل 0.30 دينار مطلع هذا الأسبوع ، وهبط الدينار التونسي بمقدار ثلاثة قروش مسجلًا 1.65 دينار ليبي مقابل 1.68 دينار ليبي. وارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 215 دينارًا من 214 دينارًا.