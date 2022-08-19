نورلاند يناقش مع شباب ليبيين «تحديات الحكومة ومستقبل ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، في تونس مع شباب ليبيين من برنامج «أصوات التغيير» التابع للمعهد الديمقراطي الوطني، «تحديات الحوكمة ومستقبل ليبيا».

وقال نورلاند تعليقا على اللقاء: «لقد ألهمتني رغبتهم في تحقيق كلّ طاقاتهم في ليبيا آمنة ومزدهرة»، وفق ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية عبر موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة.

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والأربعاء، ناقش نورلاند مع سفير الإمارات لدى ليبيا، محمد علي الشامسي، «الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في ليبيا». وقدم الدبلوماسي الأميركي إلى السفير الإماراتي شكره على «على الدور الذي تلعبه الإمارات في مجلس الأمن الدولي ومشاركاتها مع القادة الليبيين الرئيسيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، وفق ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية على «تويتر».