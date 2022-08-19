مؤسسة النفط تعلن استهلاك الشركات والمصانع من الغاز خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استهلاك المؤسسات والشركات المحلية مليار و110 ملايين قدم مكعبة من الغاز خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب نشرة الاستهلاك الصادرة عن المؤسسة، الجمعة، فقد احتلت الشركة العامة للكهرباء صدارة المستهلكين بـ963 مليون قدم مكعبة، ثم مؤسسة النفط مع 116 مليون قدم مكعبة، بينما استهلكت مصانع الأسمنت 18 مليون قدم مكعبة من الغاز، أما مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى فقد استهلكت 13 مليون قدم مكعبة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ودفع الاستهلاك المتزايد للغاز على إنتاج الكهرباء، باحثين ومهتمين بقطاع الطاقة إلى المطالبة بالاهتمام بالطاقة الشمسية، وهو الطرح الذي قدمه الخبير الاقتصادي محسن الدريجة في الأول من أبريل الماضي، عندما قال إن ليبيا تهدر نحو 9 مليارات دولار أميركي سنويا على إنتاج الكهرباء، وهو الرقم الكفيل بإنارة 900 ألف بيت في ليبيا، إذا جرى اعتماد الطاقة الشمسية.