«الأرصاد»: اعتدال الحرارة غربا.. وتكاثر للسحب جنوب الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود اعتدال في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا، مساء الجمعة، مع تكاثر للسحب على بعض مناطق جنوب الجبل الغربي قد يصحبها خلايا رعدية أحيانا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساءا على مناطق جنوب الجبل قد يصحبها خلايا رعدية.

- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، وتكون شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الممتد من رأس اجدير حتى طرابلس وتشمل باقي المناطق في المساء.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و35 على الساحل الممتد من رأس اجدير حتى طرابلس وبين 39 و45 درجة مئوية على باقي المناطق وتسجل تراجعا ملحوظا يوم الغد على كامل المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الأحد.

- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي الساحل.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و34 درجة مئوية، وتصل علي مناطق أجدابيا- جالو والجغبوب إلى 38 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب المتفرقة.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.