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شركة الكهرباء: إجراء صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 01:06 صباحا
شركة الكهرباء: إجراء صيانة طارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة
الوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عن إجراء أعمال العمرة الجسيمة والطارئة للوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة، للدخول بها على الشبكة العامة خلال الفترة المقبلة بقدرة إنتاجية 350 ميجاوات.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعمال الصيانة يجريها فريق مشترك يضم مهندسين وفنيين من الشركتين «العامة للكهرباء» و«سيمنس» الألمانية وبوتيرة سريعة وعمل على مدار 24 ساعة.

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وأضافت أن مجلس إدارة الشركة، يسعى وبخطوات متسارعة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بإجراء أعمال الصيانة الطارئة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد بكافة محطات الإنتاج في ربوع ليبيا.

وفي 12 أغسطس الجاري، أعلن الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، وصول القدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء إلى 5900 ميغاوات، دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

جانب من أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة بالوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة (الشركة العامة للكهرباء)
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