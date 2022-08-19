شاهد في«هنا ليبيا»: عائلة أحد ضحايا الصهريج تطالب بإعادة جثمان ابنها من إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، ثلاث موضوعات تسيطر على الرأي العام، أولها مطالبة عائلة أحد ضحايا الصهريج بإعادة جثمان ابنها من إسبانيا، وإقدام بطل ليبي على حرق ميدالياته ودروعه بسبب الإهمال، وثالثها وصول الغاز الطبيعي إلى معدلات مبشرة بعد فترة من الثبات.

حادث انفجار بنت بية.. معاناة بعد الوفاة

في أولى الملفات، سلطت الحلقة الضوء على مناشدة عائلة جهاد محمد الكامل المتوفى منذ أكثر من تسعة أيام، جرَّاء حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، حيث سرد شقيقه معتز تفاصيل محاولات العائلة استعادة جثمان نجلهم، لكن عوائق تحول دون تحقيق الغرض.

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ومنذ وقوع الحادث مطلع أغسطس الجاري، نقلت الجهات الليبية عدد من المصابين إلى الخارج لتلقي العلاج، لكن درجة إصابة البعض كانت متأخرة، وهي حالة الشاب جهاد الذي لفظ أنفاسه الأخير خارج البلاد، بينما لا تستطيع أسرته استعادة جثمان نجلهم، بسبب البيروقراطية.

بطل ليبي يحرق ميدالياته ودروعه بسبب «الإهمال والجحود»

وفي ثاني الملفات، تناولت الحلقة حادثة إقدام اللاعب الدولي السابق بنادي الأهلي بنغازي في لعبة «كونغ فو» فرع «الووشو»، والحكم الحالي عبدالرازق محمد الحداد، على حرق جميع ميدالياته وأوسمته التي حصل عليها عبر مشواره، في فيديو متداول ومصور في بث على «فيسبوك».

المشهد غير المعتاد، برره عبدالرازق بإيقافه وإبعاده عن المشاركة في بطولة ليبيا لـ«الووشو» لفئتى الشباب والكبار التي أقيمت في مدينة سرت الأسبوع الماضي، منوها بأنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها إيقافه، دون سبب واضح له، على حد قوله.