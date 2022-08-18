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في العدد 352: وقائع فساد كبرى.. ومليون ليبي في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 10:19 مساء
في العدد 352: وقائع فساد كبرى.. ومليون ليبي في مصر
غلاف العدد 352 من جريدة «الوسط».
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في العدد رقم 352 من جريدة «الوسط» الصادر اليوم الخميس، نطالع في صدر الصفحة الأولى موضوعًا مجمعًا يرصد تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجاء تحت عنوان «انسداد سياسي.. في انتظار المبعوث الجديد وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام».

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وفي الصفحة الثالثة نقرأ موضوعًا بعنوان «حكومة الدبيبة ترفض السنغالي عبدالله بيتالي.. هل تعرقل ليبيا محاولات تعيين أول مرشح أفريقي لرئاسة البعثة الأممية؟».

فصل جديد في صراع الشرعية
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «حرب السفارات.. فصل جديد في صراع الشرعية.. نواب برلمان وزراء وسفراء فوق العادة». وأيضًا نقرأ في الصفحة نفسها تفاصيل أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة بعنوان «مليون ليبي بين 9 ملايين مهاجر في مصر».

وتتصدر الصفحة الخامسة متابعة لتفاصيل وقائع الفساد التي أعلنها النائب العام المستشار الصديق الصور وجاءت تحت عنوان «مفاجآت الصور: 88 ألف رقم وطني مزور». وأيضا نطالع مجموعة من أخبار البلديات في الصفحة ذاتها.

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تجدد المواجهة بين بايدن وترامب
وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعًا يرصد تطورات الأزمة بين البيت الأبيض والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وجاء بعنوان «هل يعجل تحرك مكتب التحقيقات الفدرالي المواجهة بين ترامب وبايدن»؟

ويتصدر تقرير يرصد الوضع في العراق الصفحة السابعة وجاء بعنوان «إلى متى يستمر الانسداد السياسي في العراق؟»

وفي الاقتصاد نطالع تقريرًا في الصفحة الثامنة تحت عنوان «يتكلف نحو 3 مليارات دينار.. مؤسسة النفط تعد بالبدء في مشروع مصفاة الجنوب قريبًا». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع بعنوان «رسمتهما لجنة الإسكوا الأممية: سيناريوهان لتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد الليبي».

أنامل مبدعة.. معرض يحتفي بالجمال
وفي صفحة الثقافة نطالع موضوعات منها تقرير حول الحملة المغرضة التي يتعرض لها أديب ليبيا العالمي إبراهيم الكوني، وجاء بعنوان «الماغوط شاهد في محاكمة إبراهيم الكوني».

وفي صفحة الفن نطالع موضوعات وأخبارًا فنية عدة، منها تقريرعن مهرجان فينسيا بعنوان «منها نزوح كندة علوش.. مشاركة عربية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي».

ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الخامسة عشرة تقريرًا بعنوان «صراع الصفقات يشتد بين أندية الدوري الممتاز قبل بداية الموسم الجديد». ونطالع في الصفحة ذاتها موضوعا بعنوان «بداية من دور الـ16.. كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر بمواجهات نارية».

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