«حكومة الوحدة»: رصد أكثر من 15 ألف إخلال مهني في 26 وسيلة إعلامية منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، المشكَّلة بقرار من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رصد أكثر من 15 ألف إخلال مهني في 26 وسيلة إعلامية، خلال الأشهر الستة الأُول من العام 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر، إعلان التقرير الأول للهيئة ضمن اختتام فعاليات ندوة «التحديات التي تواجه هيئات رصد المحتوى الإعلامي بالمنطقة» التي تنظمها الهيئة بطرابلس، بإشراف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وشدد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، على أن «حكومة الوحدة الوطنية مستمرة، بتوجيهات رئيسها، في رعاية جهود الهيئة وتطوير أدواتها»، مطالبا المؤسسات الإعلامية «بالتعامل الإيجابي مع التقرير».

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شارك في مراسم الإعلان، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نور الدين اللحمي، وممثلون عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب، وعدد من الصحفيين الليبيين.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 752 لسنة 2021 بتأسيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ضمن توصيات لجنة إعادة هيكلة قطاع الإعلام.

جانب من فعاليات ندوة «التحديات التي تواجه هيئات رصد المحتوى الإعلامي». الخميس 18 أغسطس 2022 (حكومة الوحدة الوطنية)

جانب من فعاليات ندوة «التحديات التي تواجه هيئات رصد المحتوى الإعلامي». الخميس 18 أغسطس 2022 (حكومة الوحدة الوطنية)