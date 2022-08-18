فتح ممرات جديدة مع تونس بمعبر رأس اجدير خلال 40 يوما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تفاصيل اتفاق فتح ممرات جديدة مع تونس بمعبر رأس اجدير؛ لتسهيل عبور المواطنين من البلدين.

ونشر الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» معلومات تفيد بالاتفاق على فتح أربع ممرات إضافية في الجانب التونسي، مقابل ثماني ممرات في الجانب الليبي.

مدة تنفيذ المشروع

وتشير البيانات إلى أن مدة إنجاز المشروع تصل إلى 40 يومًا، في حين يعبر يوميًا 6 آلاف و500 مسافر، لذلك تساعد الممرات الجديدة على حل إشكالية الازدحام وطول مدة الانتظار بمعبر رأس اجدير الحدودي.

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وفي الخامس عشر من أغسطس الجاري، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن الاتفاق بخصوص الممرات الجديدة، جاء تجسيدًا لما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين الليبي والتونسي بناء على سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين على المستوى الوزاري في كل من البلدين.

وفي اليوم نفسه، اجتمع مدير أمن المنفذ العميد سالم العكعاك، مع عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، ووالي مدنين التونسية سعيد بن زايد، بحضور عدد من مديري مكونات المنفذ من الجانبين الليبي والتونسي، وذلك لإعلان البدء في تنفيذ الاتفاق.