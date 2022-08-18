نقل آخر مصابي «حادث بنت بية» من بنغازي للعلاج في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، نقل آخر ثلاث حالات أصيبت من حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية، لتلقي العلاج في إيطاليا.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن عملية نقل المصابين تابعها نائبا رئيس الوزراء سالم الزادمة، وعلي القطراني، وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ومديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي.

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حضر عملية نقل المصابين كل من عضو مجلس النواب عن منطقة بنت بية عبدالسلام المرابط، ووزير الصناعة والمعادن امحمد السعيدي، وعن الجانب الإيطالي القائم بأعمال القنصلية الإيطالية في بنغازي.

يذكر أن هذه الحالات كانت تتلقى العلاج داخل مركز بنغازي الطبي، وبمجرد تماثلها للشفاء جرى منح الموافقة الطبية لاستكمال العلاج بالخارج.

من جانبه، ثمن نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة جهود الجهات التي قدمت الدعم في هذه الحادثة التي خلفت 26 قتيلا وعشرات المصابين، خاصة القيادة العامة، ومركز بنغازي الطبي والأطقم الطبية والطبية المساعدة، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وبلدية بنغازي.

جانب من متابعة عملية تسفير مصابي حادثة بنت بيّة إلى إيطاليا. الخميس 18 أغسطس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من متابعة عملية تسفير مصابي حادثة بنت بيّة إلى إيطاليا. الخميس 18 أغسطس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من متابعة عملية تسفير مصابي حادثة بنت بيّة إلى إيطاليا. الخميس 18 أغسطس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من متابعة عملية تسفير مصابي حادثة بنت بيّة إلى إيطاليا. الخميس 18 أغسطس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)