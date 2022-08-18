Atwasat

الدبيبة وشكشك يبحثان ديون ومعايير العلاج بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 07:08 مساء
الدبيبة وشكشك يبحثان ديون ومعايير العلاج بالخارج
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة ملف العلاج بالخارج (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ملف العلاج بالخارج وكيفية وضع آلية شفافة وعادلة تضمن وصول الخدمة لمستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء، بحضور وزير المالية خالد المبروك، ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، وعدد من الإدارات الفنية ذات العلاقة.

- الدبيبة يوجه بتشكيل لجان للبت في مستحقي العلاج بالخارج
- شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن الاجتماع خُصص لمتابعة ملف ديون العلاج بالداخل والخارج ووضع خطوات عملية لمعالجة هذا الملف.

تشكيل لجان للبت في الملفات
كما جرى وضع معايير معتمدة وتشكيل لجان فرعية ومركزية تتولى البت في الملفات المقدمة من المرضى، والتي يتم من خلالها تقديم الخدمة بكل شفافية.

وفي السادس من يوليو الماضي، عقد الدبيبة اجتماعا مماثلا، مع نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووجه وقتها بتشكيل لجان فرعية ومركزية للبت في مستحقي العلاج بالخارج، مع إعطاء أولوية لمرضى الأورام.

وتحدث الدبيبة، آنذاك، عن رفضه استمرار الوضع كما هو عليه، خاصة إيفاد المرضى دون معايير وفق رسائل من جهات مختلفة، وعدم وجود تغطية مالية لهم وتركهم أمام ابتزاز المصحات العلاجية بالخارج أمر لن يستمر.

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة ملف العلاج بالخارج (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة ملف العلاج بالخارج (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة ملف العلاج بالخارج (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة ملف العلاج بالخارج (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي

أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي
إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني

إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني
أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟

أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟
إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»

إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة

المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة
والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»

أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند

قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته
سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق...
الدبيبة يناقش مع ارحومة تطورات الأوضاع العسكرية
الدبيبة يناقش مع ارحومة تطورات الأوضاع العسكرية
عقيلة صالح يجتمع مع سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر
عقيلة صالح يجتمع مع سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر
الدبيبة وشكشك يبحثان ديون ومعايير العلاج بالخارج
الدبيبة وشكشك يبحثان ديون ومعايير العلاج بالخارج
نقل آخر مصابي «حادث بنت بية» من بنغازي للعلاج في إيطاليا
نقل آخر مصابي «حادث بنت بية» من بنغازي للعلاج في إيطاليا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
المزيد
الملف الليبي على طاولة الإمارات بين موسكو وواشنطن
الملف الليبي على طاولة الإمارات بين موسكو وواشنطن...
فتح ممرات جديدة مع تونس بمعبر رأس اجدير خلال 40 يوما
فتح ممرات جديدة مع تونس بمعبر رأس اجدير خلال 40 يوما...
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي...
نقل آخر مصابي «حادث بنت بية» من بنغازي للعلاج في إيطاليا
نقل آخر مصابي «حادث بنت بية» من بنغازي للعلاج في إيطاليا...
الدبيبة وشكشك يبحثان ديون ومعايير العلاج بالخارج
الدبيبة وشكشك يبحثان ديون ومعايير العلاج بالخارج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط