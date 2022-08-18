الدبيبة يناقش مع ارحومة تطورات الأوضاع العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع المدعي العام العسكري، اللواء مسعود ارحومة، لمناقشة آخر الأوضاع العسكرية، والملفات التي يتولى مكتب المدّعي متابعتها.

وفي الأول من أغسطس، اجتمع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية.

مناقشة مشاكل الوحدات العسكرية في اجتماع ارحومة مع المنفي

وناقش ذلك الاجتماع عددا من العراقيل والإجراءات التنظيمية، التي تواجه كل الإدارات والوحدات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

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الدبيبة يعلق على قرار عودة تفعيل الدائرة الدستورية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدبيبة «مباركته» لقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائرة الدستورية.

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا وبالإجماع، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها. ونص القرار على أن المحكمة «تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة».

وقال الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» تعليقا على القرار: «لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف، والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة»، معتبرا أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم «أساس لاستقرار البلاد».