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الدبيبة: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب مباشرة إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 04:30 مساء
الدبيبة: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب مباشرة إلى الانتخابات
لقاء الدبيبة في طرابلس مع السفير الهولندي، 18 أغسطس 2022. (حكومتنا)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب مباشرة إلى الانتخابات عبر إصدار الأطراف المعنية القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من الاضطلاع بدورها في إجراء الاستحقاق.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال لقائه مع سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوكونينغ، حيث أشاد رئيس الحكومة بـ«الدور الإيجابي» الذي تضطلع به هولندا في الملف الليبي، حسب ما نقلت عنه صفحة منصة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

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وناقش الاجتماش، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ودعم إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، حيث شدد الدبيبة على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا في المجالات المختلفة. 

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